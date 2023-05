Na coluna O Olho do Dono, o diretor excutivo do Grupo Guarujá, Luiz Antônio Venturi e o gerente de confinamento, Thiago Duque revelaram a matemática do processo de confinamento, simplificando a vida do pecuarista.

No ponto de vista dos representantes do Grupo Guarujá, o produtor deve girar o estoque o mais rápido possível para aproveitar o momento favoravél para realizar a relação de troca e arrumar boa parte da sua conta.

