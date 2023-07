Qual é o ponto ótimo para abate?

O Grupo Guarujá, possui 36 balanças de passagem que entregam diariamente o peso, permitindo o controle de até 5000 animais por ciclo, chegando a 15 mil no ano. Com parceria da @Tech, o confinamento conta com a tecnologia BeefTrader, para monitorar e predizer o desempenho individual e diário do gado confinado.

Thiago Duque, do Grupo Guarujá e Tiago Albertini, da @Tech falam sobre as condições ideias para abate, na coluna O Olho do Dono deste sábado (29). Acompanhe na íntegra: