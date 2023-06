Quarta edição do Conigran celebra a ciência no meio acadêmico

O Centro Universitário Unigran Capital está realizando, entre os dias 19 a 23 de junho, o 4º Congresso Integrado da Unigran Capital (Conigran), um dos maiores eventos de caráter científico de Mato Grosso do Sul.

Evento conta com mais de 130 atividades técnico-científicas, entre palestras, minicursos, workshops e sessões de apresentações de diversos trabalhos submetidos ao Congresso e é aberto à sociedade em geral, com foco na comunidade acadêmica interna e externa.

“Diferente de todas as edições anteriores, este ano o foco do evento será nas salas temáticas em diversas áreas e nas experiências interativas interdisciplinares. Considero este o Conigran mais prático e próximo do público, uma importante oportunidade para que a comunidade interna e externa conheça melhor cada curso da nossa Instituição”, enfatiza o diretor acadêmico da Unigran Capital, José Alexandre dos Santos, que é presidente da Comissão Organizadora.

José Alexandre esteve no Jornal CBN CG desta terça-feira (20), para falar sobre a importância do Conigran. Confira na íntegra: