Quarta etapa da Operação Contra a Dengue

Foi lançado nesta quarta-feira (18) a 4ª etapa da campanha de combate ao Aedes aegypti – Operação Mosquito Zero, na região do Prosa. A abertura foi no CRAS Hércules Mandetta, localizado na Rua Barbacena S/N, Jardim Noroeste.

Cerca de 200 agentes de combate às endemias da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Sesau (CCEV) estarão mobilizados nos próximos dez dias e atuarão na inspeção de casas e terrenos, recolhimento e eliminação de materiais inservíveis potenciais criadouros do mosquito, além da orientação dos moradores em relação as medidas de prevenção.

Além do trabalho de manejo e orientação realizados pelos agentes, a Operação Mosquito Zero conta com pontos descarte para que os moradores possam se desfazer de materiais inservíveis de pequeno e grande volume acumulados em casa, como móveis inutilizados, carcaça de eletrodomésticos e eletrônicos, pneus e outros objetos que possam acumular água. Os endereços dos locais a serem disponibilizados na região do Prosa serão divulgados durante a abertura da ação.

Nas três etapas já realizadas nas regiões Segredo, Anhaduizinho e Bandeira, foram inspecionados 25.817 imóveis, 14.725 depósitos recolhidos e 819 focos eliminados.

A previsão é de que a campanha Operação Mosquito Zero se estenda até o final do mês de fevereiro de 2023, contemplando as sete regiões urbanas do Município.

Com informações da assessoria de imprensa