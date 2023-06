Quarta-feira com quase 3 mil vagas de emprego na Capital

Quem está à procura de emprego em Campo Grande pode se candidatar a quase 3 mil vagas disponibilizadas nesta quarta-feira (14). A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 1.296 oportunidades, já na Fundação Social do Trabalho (Funsat) são 1.415 vagas. Nos dois casos é preciso ficar atento, pois como o fluxo é rotativo as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Para conferir as oportunidades disponibilizadas pela Funtrab para hoje (14), clique aqui. No caso da Funsat é possível conferir a lista clicando aqui.