Quarta-feira é de tempo firme com chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul

A previsão do Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo (Cemtec) para esta quarta-feira (8) indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, podem ocorrer pancadas de chuvas, principalmente nas regiões Pantaneira, Sudoeste, Central e Sul durante os períodos da tarde e da noite.

Nesta quarta-feira, os termômetros em Campo Grande registram 25°C inicialmente e atingem 35°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 20°C e máxima de 39°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi tem máxima prevista de 37°C, mas as mínimas são de 21°C e 20°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba marca 23°C pela manhã e chega aos 35°C durante a tarde, enquanto Três Lagoas apresenta variação entre 24°C e 37°C. No Norte, Coxim e Camapuã registram mínima de 25°C e máxima de 37°C.

Em Corumbá e Aquidauana, na região Pantaneira, os termômetros atingem 39°C ao longo do dia, com mínimas previstas de 29°C e 26°C, respectivamente. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, registra a temperatura mais alta desta quarta-feira, com variação entre 28°C e 42°C.

*Com informações de Cemtec