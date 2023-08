Quarta-feira é de tempo firme e seco em todo MS

Baixa umidade do ar permanece nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul e exige cuidados especiais.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de continuidade do tempo quente e seco, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. Esse clima ocorre devido a atuação de um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nuvens de chuva.

Durante o período da tarde, prevalecem as altas temperaturas aliadas aos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 30% no estado. Por isso, recomenda-se umidificar os ambientes, beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C e a máxima de 34°C. A umidade relativa do ar tem pequena melhora, mas continua a baixo dos níveis saudáveis, 48%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Dourados, 20°C pela manhã e 32ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 19°C inicialmente e sobem até os 32ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 18°C e máxima de 28°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, mínima de 24°C e máxima de 33°C; Aquidauana terá variação entre 22°C e 36°C. No Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 22°C e atinge os 34°C ao longo do dia. No Norte, Coxim com mínima de 21°C e máxima de 38°C. No Bolsão, Três Lagoas registra 18°C pela manhã e 34°C de tarde.

*Com informações de Cemtec e Clima Tempo