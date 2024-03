Quarta-feira é marcada por sol e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta quarta-feira (13) indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens. Ainda, as temperaturas sobem rapidamente durante o dia e uma massa de ar seco contribui para ocorrência de baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15 e 35%.

Segundo o Cemtec, não se descarta a possibilidade de chuvas e, pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente nas regiões Central, Norte, Nordeste e Pantaneira.

Em Campo Grande, a quarta-feira inicia com 26°C e atinge os 34°C. Os termômetros em Dourados marcam 29°C inicialmente e chegam a 38°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta variação entre 26°C e 34°C. Iguatemi e Anaurilândia registram máximas de 38°C, com mínimas respectivas de 24°C e 25°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem 25°C pela manhã e 35°C à tarde, já em Três Lagoas, a mínima é de 27°C e a máxima de 38°C. Nos municípios de Coxim e Camapuã, no Norte, as temperaturas iniciam aos 25°C e sobem até 34°C e 35°C, respectivamente.

Porto Murtinho, na região Sudoeste, tem mínima de 29°C e máxima de 39°C. Corumbá, no Pantanal, amanhece com 28°C e chega aos 37°C nos horários mais quentes; em Aquidauana, na mesma região, os valores variam entre 27°C e 37°C.

*Com informações do Cemtec/MS