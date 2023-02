Quarta-feira será de tempo instável em diversas regiões do estado

Nesta quarta-feira (22), a previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo instável, com possibilidade de chuva em diferentes regiões, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Tempestades com raios e rajadas de vento podem ocorrer em locais isolados.

Em Campo Grande a mínima chega fica em 20ºC, podendo chegar à temperatura máxima de 28ºC com expectativa de chuva durante a manhã e início da tarde. Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

Dourados terá mínima de 20°C e máxima de 28°C, com possibilidade de chuva. A temperatura pode chegar a 30°C em Porto Murtinho, Três Lagoas e Coxim, enquanto em Corumbá fica entre 23°C e 28°C.