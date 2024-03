Quarta-feira será ensolarada e com temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

O dia amanhece radiante em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (6), com o sol predominando em todo o estado. Uma frente fria em aproximação garante um clima agradável, com temperaturas amenas e sem grandes oscilações.

No entanto, a frente fria também traz consigo a possibilidade de chuvas isoladas, especialmente nas regiões Central, Nordeste e Leste. As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, mas sem grande intensidade.

Continue Lendo...

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C e a máxima atinge 30°C. O município de Dourados amanhece com 22°C e marca 32°C à tarde. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi têm mínimas de 22°C, com máximas de 28°C e 32°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba registra 24°C inicialmente e atinge 33°C nos horários mais quentes, já Três Lagoas apresenta variação entre 25°C e 36°C. Coxim e Camapuã, no Norte do estado, registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 23°C e máximas de 32°C.

Corumbá, no Pantanal, tem mínima de 26°C e máxima de 31°C; Aquidauana, na mesma região, os valores variam entre 24°C e 32°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho registra 25°C pela manhã e chega aos 31°C ao longo do dia.