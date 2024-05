Quase 4 mil pessoas aproveitaram o fim de semana para se vacinar contra a gripe na Capital

Quase 4 mil pessoas se vacinaram neste último fim de semana em Campo Grande. No sábado, o município realizou o Dia D com 12 pontos de vacinação espalhados por toda a cidade, incluindo shoppings e supermercados.

Conforme os dados do serviço de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ao todo foram 3.839 doses aplicadas. É o maior número de pessoas vacinadas em um único dia desde o início da campanha, iniciada em março. Até o momento, foram 117.326 pessoas vacinadas contra a gripe em Campo Grande.

Desde a semana passada, a vacina está liberada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. O município conta ainda com aproximadamente 55,2 mil doses em estoque para atendimento à população.

Durante a semana, a vacina contra a gripe está disponível nas mais de 70 unidades de saúde da família localizadas nas sete regiões urbanas e distritos de Campo Grande.

Este ano, a vacina oferecida pelo SUS protege contra três cepas do vírus, de acordo com a Instrução Normativa nº 261, de 25 de outubro de 2023, da Anvisa: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, A/Thailand/8/2022 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria).

*com informações da Prefeitura de Campo Grande