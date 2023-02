Quatro jogos encerram o primeiro turno do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado

O sábado de carnaval marca também o encerramento do primeiro turno do campeonato sul-mato-grossense. Em Costa Rica, o time da casa recebe o Coxim, no Laertão, para tentar manter os 100% de aproveitamento e abrir vantagem na liderança do grupo A. Já o CAC busca se reabilitar das derrotas nos últimos dois jogos. A bola rola as 15h.

Também no Laertão, mas um pouco mais cedo, as 10h, o Comercial encara a SERC tentando, enfim, vencer no campeonato. O Colorado conta com o reforço do atacante Leonardo Rodrigues para a partida. A SERC manda o jogo em Costa Rica pois seu estádio ainda está em obras. O time de Chapadão tem seis pontos no estadual e pode assumir a vice-liderança da chave.

No grupo B, o Dourados recebe o Operário AC no Estádio Douradão, as 15h30. Uma vitória pode colocar os douradenses na liderança do grupo, enquanto o Operário luta para deixar a última posição.

Por fim, Novo e Ivinhema entram em campo as 18h no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia. O Ivinhema conta com o bom momento de Douglas para manter a liderança da chave. O atacante é o artilheiro do estadual com três gols marcados. Pelo lado do Novo, o meia-atacante Luan mostrou confiança. “A gente sabe que o Ivinhema é uma equipe muito boa, mas jogando em casa nós vamos propor o ritmo do jogo e com certeza vamos sair com a vitória”, disse o camisa 10 a uma rede social do clube.

O Operário também entra em campo neste sábado, mas disputa uma competição diferente. O Galo enfrenta o Tocantinópolis/TO, as 15h, na casa do adversário. É a estreia do clube da capital na Copa Verde, competição regional brasileira disputada entre equipes da Região Norte e Centro-Oeste, mais o Espírito Santo. Quem vencer a partida avança para enfrentar o Brasiliense/DF na próxima fase.