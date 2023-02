Quatro jogos movimentam a rodada de domingo no estadual

O fim de semana será agitado no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Serão quatro partidas na tarde de domingo. Duas delas, entre líder e vice-líder dos grupos. Os jogos ocorrem simultaneamente, as 15h.

Em Campo Grande, Operário e Costa Rica entram em campo na disputa pela liderança do grupo A. O Galo vem embalado pelo triunfo no clássico Comerário, enquanto a Cobra do Norte conta com o artilheiro Cristiano Lopes para surpreender os mandantes. Cristiano está a apenas 2 gols de assumir a artilharia da história do estadual. O jogo acontece no Estádio Jacques da Luz.

Depois de bater o Comercial em Campo Grande, o Coxim recebe a SERC no Estádio André Borges. A equipe da casa conta com o apoio da torcida para tentar a segunda vitória na temporada. Quem doar 1kg de alimento não perecível, terá direito a meia entrada.

Pelo grupo B, em Caarapó, o Aquidauanense visita o Operário AC buscando engatar a segunda vitória. O Azulão conta com o reforço do atacante Mateus Jorge para a partida. Já o Tigre, tenta encerrar a seca de vitórias que já dura quase 21 anos. A partida acontece no estádio Carecão. Crianças, idosos e PCDs não pagam ingresso, mediante comprovação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No estádio Saraivão, o Ivinhema recebe o Dourados, que conta com o recém chegado Danilinho para tentar bater os donos da casa. O atacante teve passagem marcante pelo Atlético Mineiro e pode fazer sua estreia no DAC. Os dois times vêm de vitória na última partida e disputam a liderança do grupo.

Comercial e Novo folgam na rodada.