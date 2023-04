Queda da inflação e baixa do dólar podem diminuir taxa de juros

No CBN Finanças desta sexta-feira (14) o economista e colunista da Rádio CBN Campo Grande, Hudson Garcia, falou sobre a inflação da economia brasileira, e como o cenário é positivo para o futuro. “A inflação ficou em 0,71% no mês de março, a expectativa era um pouco maior. Isso já ficou abaixo do mês de fevereiro que ficou em 0,84%. O resultado vem do “remédio” que o banco central vem utilizando nos últimos meses dessa taxa de juros um pouco alta”, explicou.

Com o dólar enfraquecendo e governo federal incentivando negociações em moedas locais, podem resultar na queda da taxa de juros. “O governo federal vem falando das negociações em moedas locais, deixando de lado a questão do dólar. E o próprio Estados Unidos está passando por uma situação bem complicada da política econômica. Olhando esse cenário de um dólar mais fraco e uma economia mais ajustada já abre um espaço para o banco central pensar em cortes na taxa básica de juros”, frisou o economista. Confira a coluna completa: