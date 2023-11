Queda é apontada como uma das principais causas de mortes acidentais de idosos com 75 anos ou mais

Segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, a estimativa entre os idosos com 80 anos ou mais, é que 40% sofram quedas todos os anos. Ainda de acordo com o Instituto, 70% das mortes acidentais aos 75 anos são de alguma forma causadas por uma queda. Os acidentes são a quinta principal causa de morte entre os idosos.

Diante deste cenário, a Unimed Campo Grande disponibiliza aos usuários do plano de saúde o Programa Viver Bem. De acordo com a fisioterapeuta geriátrica, Tayara Amaral de Arruda, a iniciativa atua em várias frentes de trabalho com a análise de causas ambientais e o fortalecimento muscular.

“Para atender melhor os perfis de idosos, além da avaliação médica, uma equipe interdisciplinar trabalha de forma conjunta. São desenvolvidas ações e grupos de oficinas com parceiros como a da Oficina Movimento e Fortalecimento, coordenada e conduzida por profissionais de Educação Física da cooperativa é realizada no Sesc Camillo Boni, voltada para idosos mais ativos, além da parceria realizada com a Unigran, onde os acadêmicos de Design e Arquitetura desenvolveram a maquete da casa segura”.

Continue Lendo...

Segundo a fisioterapeuta, a maquete ajuda a identificar os fatores de risco dentro de uma casa para os idosos, a exemplo de tapetes soltos; iluminação adequada; ausência de obstáculos como móveis com vidros; adaptações com barras de apoio; portas alargadas, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para obter mais informações sobre o programa, o telefone é o 0800 515 1510. Acompanhe a entrevista completa.