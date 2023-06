Queda na temperatura exige cuidados e vacina contribui para evitar agravamento de doenças

A queda brusca na temperatura requerer atenção especial à saúde. Além dos cuidados habituais, a vacina é ferramenta que contribui para evitar o agravamento de doenças respiratória.

Vacinar é fundamental, segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo. “A vacina da gripe é a ferramenta mais eficiente para prevenir complicações graves e o agravamento da doença. Ela protege contra as cepas mais comuns do vírus influenza, reduzindo o risco de pneumonia, internações hospitalares e óbitos. Além disso, a vacinação também contribui para a proteção da comunidade e alivia a carga nos sistemas de saúde”, destaca.

Outra medida importante é manter a higiene adequada das mãos, lavando-as com frequência e utilizando álcool em gel quando necessário. Além disso, é essencial evitar aglomerações e locais fechados, onde o contágio pode ser mais fácil.

Para evitar alergias respiratórias, é importante manter os ambientes limpos e arejados, realizando a limpeza regularmente, trocando a roupa de cama com frequência e evitando o acúmulo de poeira. Mesmo com as temperaturas mais amenas, a hidratação é fundamental para o bom funcionamento do organismo.

De 01 de janeiro a 14 de junho de 2023, foram notificados 1.703 casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs). No mesmo período, foram 154 óbitos registrados em Campo Grande.

(*Com informações Prefeitura de Campo Grande)