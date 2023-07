Quer se vacinar nesse fim de semana?

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (22) plantão de vacinação contra a gripe e Covid-19 em três unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs). O atendimento acontece das 7h às 17h na UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto e USF Moreninha. As unidades também estarão aplicando as vacinas de rotina.

Desde o mês de junho, a vacina contra a gripe está liberada para todas as pessoas maiores de seis meses. Conforme dados do serviço de imunização da Sesau, até o momento, pouco mais de 116 mil pessoas pertencentes aos públicos prioritários foram vacinadas em Campo Grande, o equivalente a 45% de cobertura. Os idosos com mais de 60 anos são os que mais compareceram às unidades. Foram 70,4 mil vacinados, de um público estimado de 134 mil, tendo uma cobertura de 52,28%. Todos os demais públicos estão abaixo dos 50% de cobertura.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Vacinação Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 também continua sendo realizada em Campo Grande. A dose da vacina bivalente contra a Covid-19 está liberada toda a população acima de 18 anos, pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

O reforço também está disponível para quem finalizou o esquema primário e tem pelo menos 12 anos de idade. E quem tem 18 anos ou mais e completou o mesmo período após receber o primeiro reforço, já está apto para o segundo.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas que iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.

Durante a semana, mais de 50 pontos espalhados pelas sete regiões da cidade disponibilizam o imunizante. Os locais e públicos podem ser conferidos no site da Prefeitura.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande