Quer ser uma liderança de bairro e entender sobre politicas públicas?

A Prefeitura Municipal de Campo Grande está com as inscrições abertas para o Curso Seja Líder. As aulas serão gratuitas e terão início no dia 30/01 até o dia 03/02, no período vespertino, das 13h30 às 17h, na sede as SEJUV, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

Entre os itens de abordagem, o curso terá aspectos que constituem a liderança, bem como o entendimento das Políticas Públicas, sob o âmbito Legislativo e Executivo, das competências da juventude. O curso abordará na sua ementa: liderança, políticas públicas, economia e terceiro setor.

Serviços

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) está localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech. Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.

Com informações da assessoria de imprensa