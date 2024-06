Quinta-feira conta com aumento de nebulosidade e pequena chance de chuva

Para esta quinta-feira (20), a previsão do tempo indica sol e variação de nebulosidade. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), existe a probabilidade para aumento de nebulosidade e uma pequena chance para pancadas de chuva nas regiões Sudoeste, Sudeste e Sul.

Isso ocorre devido a disponibilidade de calor e umidade aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Além disso, as condições meteorológicas previstas são favoráveis para a ocorrência de incêndios florestais e recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação.

A mínima em Campo Grande é de 21°C e a máxima de 31°C. Em Dourados, o dia inicia com 19°C e chega aos 32°C nos horários mais quentes. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta variação entre 20°C e 28°C. Anaurilândia, na região Leste, tem mínima de 19°C e máxima de 32°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba amanhece com 14°C e atinge os 31°C, já os termômetros em Três Lagoas marcam 17°C inicialmente e registram 32°C à tarde. No Norte do Estado, o município de Coxim tem mínima de 15°C e máxima de 34°C.

No Pantanal, Aquidauana tem mínima de 18°C e máxima de 34°C; em Corumbá, na mesma região, os valores variam entre 24°C e 34°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, marca 24°C pela manhã e chega aos 33°C ao longo do dia.