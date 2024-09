Quinta-feira de sol e aumento de nebulosidade

A previsão do tempo para esta quinta-feira (12) é de sol com aumento de nebulosidade, principalmente na metade sul e oeste de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a situação ocorre devido a aproximação de uma frente fria aliada a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

A umidade relativa do ar permanece baixa, com valores entre 5% e 20%, por isso, é importante manter os cuidados com a saúde e não colocar fogo em nenhuma situação, devido ao risco de incêndios florestais. Ainda, os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Continue Lendo...

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 24°C e a máxima de 37°C. Os termômetros em Dourados marcam 21°C e chegam aos 39°C. Na região Sul-Fronteira, os valores em Ponta Porã variam entre 24°C e 34°C. Anaurilândia, na região leste, tem mínima de 22°C e máxima de 38°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 20°C e máxima de 38°C, já Três Lagoas amanhece com 21°C e registra 38°C à tarde. Em Coxim, no norte, o dia inicia com 24°C e atinge 39°C nos horários mais quentes.

Em Corumbá, no Pantanal, a mínima é de 26°C e a máxima de 36°C; Aquidauana, na mesma região, apresenta variação entre 24°C e 40°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho, as temperaturas ficam entre 24°C e 35°C.