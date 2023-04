Quinta-feira é de chuva em todo os estado

Quinta-feira (06) tem previsão de chuvas e céu encoberto durante todo o dia. Mato Grosso do Sul tem previsão de acumulados acima de 50mm.

Na Capital, a mínima será de 21°C e a máxima de 28°C. A umidade relativa do ar gira em torno dos 65%.

Em Dourados, a máxima chega aos 29°C. No sul, Ponta Porã registra mínima de 20°C e máxima de 25°C; Iguatemi terá mínima de 21°C e máxima de 27°C.

No norte, previsão de 21°C de mínima e máxima de 31°C. No Pantanal, a mínima prevista é de 23° e a máxima é de 27°C. Em Porto Murtinho, mínima de 22°C e máxima de 26°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 33°C.