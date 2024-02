Quinta-feira é dia de emprego na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.198 vagas de emprego nesta quinta-feira (8). As contratações são para 237 profissões, em 339 empresas de Campo Grande.

De acordo com a Funsat, há vagas para auxiliar de linha de produção, repositor de mercadorias, atendente de padaria, motorista carreteiro, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1353 oportunidades em 115 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, vendedor pracista,mecânico de manutenção de caminhão a diesel, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 15 vagas em 6 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, vendedor pracista, copeiro de bar, auxiliar de almoxarifado e porteiro.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande