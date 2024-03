Quinta-feira será de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas fortes em todo o Mato Grosso do Sul

A previsão para esta quinta-feira (7) em Mato Grosso do Sul indica sol entre nuvens, com a possibilidade de chuvas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao avanço de uma frente fria no estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para todo o estado, com previsão de grandes volumes de chuva e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Continue Lendo...

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 23°C, podendo chegar à máxima de 31°C. Dourados tem mínima de 22°C e máxima de 32°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta variação entre 22°C e 29°C. Em Iguatemi, na região Conesul, a mínima é de 23°C e a máxima de 31°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paranaíba e Três Lagoas, no Bolsão, marcam 33°C nos horários mais quentes, com mínimas de 23°C e 24°C, respectivamente. Na região Norte, Coxim e Camapuã registram as mesmas temperaturas, com mínima de 23°C e máxima de 32°C.

Na região Pantaneira, Corumbá amanheceu com 26°C e a temperatura pode chegar a 31°C, enquanto Aquidauana a máxima pode chegar a 32°C. No Sudoeste, os termômetros em Porto Murtinho marcam 25°C inicialmente e chegam aos 32°C ao longo do dia.

*Com informações Cemtec e Inmet