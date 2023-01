Quinta-feira será de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas

A previsão para esta quinta-feira (12) é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas amarelo (perigo potencial) e laranja (perigo) para o Estado, que indicam aviso de tempestade.

Em Campo Grande, a mínima é prevista é de 22ºC e a máxima de 28ºC. O céu na Capital terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Dourados, a mínima será de 20°C e a máxima pode chegar aos 30°C. Para a Grande Dourados, a estimativa é de sol com muitas nuvens durante o dia, mas com períodos nublados e chuva a qualquer hora.

Ponta Porã registra temperatura mínima de 20°C e máxima de 28°C. Na região Conesul, a mínima será de 20°C e a máxima de 30°C. No Norte, em Camapuã e Coxim, a mínima prevista é de 21C e a máxima de 29°C.

No Sudoeste, em Porto Murtinho, a mínima será de 23°C e a máxima pode atingir os 32°C. Os ventos atuam de norte/nordeste, com valores entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km/h.