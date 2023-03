Racionamento de água na Capital é descartado pela concessionária

Neste dia Mundial da Água, 22 de março, o diretor-executivo da empresa Águas Guariroba, Gabriel Buim, descartou a possibilidade de racionamento da oferta de água para a população de Campo Grande, em caso de seca extrema devido às mudanças climáticas.

Buim destacou que os investimentos na abertura de poços artesianos, para a captação de água do aquífero Guarani - uma das mais importantes reservas subterrâneas de água doce do planeta, já garantem o abastecimento na capital sul-mato-grossense, se não houver fornecimento a partir dos córregos.

A declaração foi feita durante entrevista ao Jornal CBN Campo Grande que discutiu também os indicadores do Instituto Trata Brasil, divulgados nesta semana, como o índice de perda de água. Clique abaixo e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AQUÍFERO GUARANI

O aquífero Guarani é o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo e está localizado no centro-sul da América do Sul, especialmente no Brasil que abriga 68% da área total do aquífero, e, ainda, em parte dos territórios da Argentina, do Paraguai e Uruguai, ocupando um milhão e 200 mil quilômetros quadrados.

Sua maior ocorrência se dá em território brasileiro - 2/3 da área total, abrangendo Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O volume de água armazenado no aquífero Guarani é capaz de abastecer a população brasileira durante 2.500 anos, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil.

Entre os estados brasileiros sobre a reserva, Mato Grosso do Sul tem a maior área (213.700 km²), seguido por Rio Grande do Sul (157.600 km²) e São Paulo (155.800 km²).

A reserva subterrânea de água teve o nome de aquífero Guarani devido aos índios guaranis, que habitavam grande parte da região onde está localizado.