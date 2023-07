Radares vão começar a 'pegar' infratores

A partir de quarta-feira (26) entram em funcionamento, em Dourados, os novos radares, instalados em 41 pontos da cidade, São os controladores e redutores de velocidade que passarão a reprimir aqueles que excederem o limite de velocidade no trânsito.



Além dos radares, também vão começar a funcionar os 23 vídeos sensores, instalados em semáforos para fiscalizar quem avançar o sinal vermelho ou parar na faixa de pedestre. Esse monitoramento vai cuidar até de quem esteja apenas manuseando aparelhos eletrônicos durante a ‘paradinha’ no semáforo.



Os pontos para instalação dos aparelhos foram escolhidos após um mapeamento com estudos da Agência Municipal de Trânsito (Agetran). As equipes da Agetran, Guarda Municipal, Polícia Militar e Detran permaneceram no último mês realizando blitizes educativas, orientando sobre a ativação dos radares na cidade.



O controlador de velocidade verifica se o condutor está trafegando dentro da velocidade máxima permitida, onde ele só será multado caso ultrapasse essa velocidade. Enquanto isso, os redutores de velocidade determinam limite menor do que o convencional da via, dependendo da região, como em áreas escolares, por exemplo.



Combater imprudência

Dourados registrou um aumento de 42% no número de pessoas que morreram em decorrência de acidentes de trânsito no ano passado. Dados da Agetran apontam que foram 40 mortes contra 28 em 2021. Além da imprudência, o aumento deve-se ao retorno real da movimentação nas ruas pós-pandemia.



Ao todo foram 1.419 acidentes, 926 deles envolveram motociclistas e 48 tiveram ligação com embriaguez. Os sinistros vitimaram 1.467 pessoas, causando lesões em 1.427 delas e levando as outras 40 a óbito.