Reação de André afasta MDB do PSDB na Capital

O ex-governador André Puccinelli não esperou a repercussão da declaração do presidente regional do MDB, ex-senador Waldemir Moka, à CBN Campo Grande, de apoio a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) para prefeito da Capital e postou vídeo dizendo que ele, o André, é o pré-candidato do partido. E pronto.

André foi incisivo na sua declaração para não deixar nenhuma dúvida sobre o seu plano eleitoral para 2024. Moka disse à CBN que o MDB apoiaria Beto já no primeiro turno se o André desistir de ser candidato. Só que o ex-governador não quis saber dessa conversa. Ele já marcou posição de sair candidato a prefeito, afastando o MDB do PSDB.

André considera, em conversa com seus aliados, a atual administração de Adriane Lopes (PP) a pior de todas. E acredita que poderá ir para o segundo turno mesmo não tendo a mesma estrutura logística de Beto e Adriane.

Confira na íntegra: