Realização do Carnaval em Corumbá tem quase R$ 800 mil do governo estadual

Recurso público de R$ 799.750,00 do governo do Estado vai ser destinado para a realização do Carnaval de 2024 em Corumbá. A verba vai ser liberada ainda neste ano e o contrato vigente vai até final de 21 de março.

O Carnaval ano que vem vai acontecer entre os dias 10 e 13 de fevereiro. Em Corumbá, o recurso vai ser administrado pela Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá).

Os detalhes dessa contratação foram detalhados em publicação da edição extra do Diário Oficial do Estado do dia 8. A verba deve ser destinada para a confecção de alegorias e suporte para palas de fantasias nas 10 escolas de samba da Capital do Pantanal.

A Liesco divulgou que os sambas-enredos das agremiações serão lançados em diferentes plataformas de músicas.

Conforme a Liga, esta é a primeira vez que o recurso de apoio estadual é liberado em dezembro. Essa antecipação auxilia as escolas de samba a se organizarem para produção dos adereços.