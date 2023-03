Receita de arroz doce pantaneiro

O arroz doce é uma receita de origem asiática. Na Índia, por exemplo, é comum encontrar arroz com açúcar em preparações de pratos típicos dos casamentos hindus. Na Tailândia, ele leva coco e é servido com fatias de manga e pouquíssimo açúcar.

O arroz doce acabou chegando à Europa por volta do século XIII. Depois, aportou em terras brasileiras via Portugal. Aqui ele chegou polvilhado com canela. Na época do Império, no Rio de Janeiro, as pessoas ricas, a maioria de origem portuguesa, faziam vários pratos da terrinha e uma de suas sobremesas preferidas era justamente o arroz doce.

No Brasil, o arroz doce adquiriu ainda outras variações, como o uso do leite condensado, que lhe conferiu mais sabor e doçura e também o uso do doce de leite. (Fonte: site bemparana.com.br)

O chef Paulo Machado, que esteve no município de Porto Murtinho traçando a nova Rota Gastronômica Pantaneira - edição Águas, aproveitou para conhecer a receita dessa iguaria feita por dona Justina, uma cozinheira pantaneira.

