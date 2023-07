Receita e Polícia Militar realizam 18ª prisão por tráfico de cocaína no Posto Esdras, em Corumbá

Durante fiscalização da Polícia Militar e a Receita Federal no Posto Esdras, que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia, mais de 2 quilos de cocaína foram apreendidos e uma mulher de 28 anos acabou presa.

O flagrante aconteceu neste domingo (23). A viajante, uma mulher de 28 anos e de nacionalidade boliviana, tentava ingressar no Brasil em um táxi boliviano.

Após apresentar nervosismo na abordagem, foram constatados volumes escondidos em suas roupas e aproximadamente 2,4 kg de cocaína foram localizados com ela.

A mulher detalhou que buscou o entorpecente em Puerto Quijarro, município boliviano que fica a 10 km de Corumbá. Ela disse que receberia R$ 200 para entregar a droga em Corumbá.

Esta foi a décima oitava apreensão de droga realizada pela Receita Federal no Posto Esdras, só neste 2023. "Além de evitar que a droga fosse distribuída à nossa sociedade, o prejuízo aos criminosos foi de quase R$ 300 mil", informou a Receita, em nota.

A viajante foi presa em flagrante e a droga encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Corumbá.