Operação apreende drogas em Campo Grande

Ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS) e a Receita Federal, realizou mandado de busca e apreensão em armazém de organização criminosa que realiza transporte de cargas ilícitas diversas da fronteira do Paraguai para Campo Grande/MS. A ação fez parte da Operação Mascate, deflagrada nesta quinta-feira (19).

A operação tem como objetivo dar cumprimento à mandado de busca objetivando desestruturar depósito de Organização Criminosa que serve como armazém de distribuição para pequenos comércios que revendem a mercadoria importada ilicitamente nesta capital (sem o recolhimento dos tributos fiscais).

Durante a ação, foram apreendidas grandes quantidades de mercadorias descaminhadas, além de um revólver, celulares, documentos e um DVR da residência. O Juízo Federal da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS, deferiu a medida judicial com expedição de mandados de busca e apreensão para os imóveis, localizados nesta capital.

A FICCO/MS reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, Policia Civil, Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Policia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Polícia Federal