Receita libera instalação do programa de Imposto de Renda

A Receita Federal irá liberar, nesta quinta-feira (9), o programa da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023, ano-base 2022 para os contribuintes.

Porém, o acesso à declaração pré-preenchida e a transmissão dos dados estarão bloqueados até o início do prazo de entrega oficial.

O prazo começa em 15 de março e termina no dia 31 de maio. Nesse dia, também será pago o primeiro lote de restituições aos contribuintes com prioridades legais, como idosos acima de 80 e 60 anos e pessoas com deficiência.

Ao todo serão cinco restituições. Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é que 552 mil pessoas prestem contas este ano, volume 7,6% maior em relação ao ano de 2022.

O objetivo da liberação antecipada do programa, de acordo com o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Clovis Ribeiro Cintra Neto, é permitir a instalação tranquila nos computadores, sem congestionamentos.

Os contribuintes poderão fazer a instalação pelo site do órgão.