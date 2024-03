Recuperações judiciais entre produtores rurais desperta atenção de bancos e agroindústrias

Os efeitos climáticos continuam influenciando a produtividade no campo. Depois de um ano de estiagem e influências externas, aumentou o número de pedidos de recuperação judicial.

Segundo informações do Serasa Experian, no ano passado, foram solicitados 127 pedidos de recuperação judicial de produtores rurais pessoa física. A expectativa é de que este ano a marca seja superada.

Um dos fatores mais utilizados para justificar os pedidos de recuperação judicial está diretamente relacionado às perdas de lavouras.

No entanto, a justificativa de mudança climática já não está mais sendo bem vista. Isso porque, com a tecnologia disponível no campo já é possível fazer previsões de desastres para que o produtor possa se programar e seguir no negócio. Acompanhe a avaliação do economista e colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia.