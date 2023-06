Rede de Parceiras discute necessidade de política pública para migrante

No Dia do Refugiado (20), está sendo realizado em Campo Grande o 2º Encontro Estadual da Rede de Parcerias Migração. O tema deste ano é 'Migrações, Refúgio, Apatridia e políticas públicas: reflexões e debates por uma política estadual migratória'.

O evento organizado pela Pastoral do Migrante, da Arquidiocese de Campo Grande, tem o objetivo de reunir as 18 entidades que compõem a Rede na Capital. A Rede de Parceria, criada em 2019, atua na recepção e acolhida de imigrantes na cidade.

Segundo a coordenadora da Pastoral do Migrante, Irmã Rosane Costa Rosa, os migrantes que chegam a Campo Grande, de modo geral, são pessoas vindas do Haiti e da Venezuela. No entanto, com o grande fluxo migratório mundial, a cidade tem acolhido também pessoas vindas de todas as partes do mundo, como árabes e colombianos.

“Acolher, proteger, integrar e receber. A gente faz o acolhimento, vê a necessidade, como aprender o idioma, atendimento à saúde, encaminhamento para trabalho entre outras ações”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante os dois dias de evento serão realizadas palestras, mesa de discussões e apresentações culturais. O evento aberto ao público está sendo realizado na rua Barão do Rio Branco, 1811, no Centro.