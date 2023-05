Rede Municipal de Ensino terá Semana da Cidadania

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (15) a lei que institui a Semana da Cidadania na Rede Municipal de Ensino (Reme). Com objetivo cultural e educacional, a semana acontecerá anualmente no mês de outubro.

A ação terá o envolvimento de alunos e pais e será realizado atividades cívicas com os hinos da Cidade de Campo Grande e o hino nacional. A semana também promoverá atividades educativas relacionadas à educação ambiental, a conscientização sobre o cuidado com o patrimônio público, além de enfatizar o direito das pessoas de exercerem sua religião.

A realização e a seleção das atividades ficarão sob a responsabilidade da direção das escolas, tendo a cooperação dos professores, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação (Semed).