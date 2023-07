Reforma Tributária aprovada está focada na unificação de impostos

Na última semana (07) foi aprovada a Reforma Tributária na Câmara dos Deputados em Brasília. O colunista, Hudson Garcia avalia alguns pontos inseridos, de última hora, na redação da unificação dos impostos federais e que devem influenciar no dia a dia do contribuinte. Entre as principais mudanças está a autonomia dos estados em negociar renúncia fiscal através de incentivos.

Para Garcia, a redução tributária para o cidadão deve vir ao longo do tempo através de leis complementares. A reforma segue para discussão no Senado.