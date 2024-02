Região da Avenida Tamandaré ganha agência do Sicredi

Na manhã desta segunda-feira (19), o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 7 milhões de associados, inaugurou a Agência Tamandaré, que trará mais agilidade, segurança e diversos serviços para a população da região.

A cerimônia contou com a presença de lideranças da Cooperativa, associados e pessoas da comunidade. O gerente da agência, Diógenes Vasconcelos Alves, destacou o propósito da agência. ‘Esse espaço é para gerar relacionamento com transparência, oferecendo produtos e serviços financeiros e não financeiros para os associados’.

‘Essa região é muito promissora, já temos cerca de 1300 associados que moram aqui e estão em outras agências, agora poderão ter o atendimento do Sicredi mais próximo de casa’, ressaltou o Diretor Executivo da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Luís Guilherme Trindade.

O presidente da Cooperativa, Celso Régis, enalteceu a forma cooperativa de fazer negócios. ‘O Sicredi vai onde a comunidade precisa, pois somos uma sociedade de pessoas, para gerar oportunidades e negócios para todos. Essa agência é muito mais que uma agência de instituição financeira, é um centro de convivências, um ambiente para estarmos juntos e fazer negócios’, destacou.

A estrutura possui um espaço moderno e confortável, planejado para criar uma experiência ainda mais cooperativa entre os associados e a comunidade. Para isto, a agência apresenta o layout da identidade visual da marca, que busca inspirar as pessoas todos os dias, permitindo que elas vivam a essência da marca Sicredi e do cooperativismo.

O ambiente interno oferece todo o conforto e conta com mesas de atendimento, proporcionando um atendimento ágil e um melhor relacionamento com os associados, funcionando de segunda a sexta, das 11h às 16h na Avenida Tamandaré, 3015.. Além de um espaço no piso superior para atendimento digital.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp).

Inclusão Financeira

Em estudo divulgado pelo Sicredi denominado “A Efetividade do Cooperativismo”, que analisou a relevância do atendimento físico da instituição para a inclusão financeira das comunidades, mostrou que a presença física da Cooperativa se torna essencial, mesmo no atual contexto de crescente digitalização.

O relacionamento, a promoção de atividades de educação financeira, os produtos financeiros que são mais complexos para a população reforçam o papel da proximidade e da assessoria da Cooperativa no processo de inclusão financeira, aspectos amplamente promovidos pelas cooperativas de crédito.