Região do Aero Rancho recebe ação direcionada aos cães e gatos

Quem mora na região do Jardim Aero Rancho e é tutor de cães e gatos poderá participar de ação voltada ao atendimento desses animais, neste sábado (16). Por meio do Programa Subea Itinerante serão ofertados consulta médico-veterinário, vacinação, vermífugo, microchipagem e encaminhamentos para castração.

Os tutores devem apresentar documento pessoal com foto, além do comprovante de residência. Outra recomendação é que os animais sejam levados em guias ou em caixas de transporte. A ação é uma parceria da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) e Associação de Moradores do Jardim Aero Rancho.

Segundo a prefeitura, os trabalhos terão início às 8h e seguem até meio-dia, na sede da Associação de Moradores do Jardim Aero Ranch, localizada na Av. Raquel de Queiroz, 2100 – Jardim Aero Rancho.

(* Com informações Prefeitura de Campo Gande)