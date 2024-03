Região Lagoa recebe força-tarefa de combate ao Aedes Aegypti

A 2ª etapa da campanha: “Meu Bairro Limpo – Todos em Ação contra a Dengue” foi lançada nesta sexta-feira em Campo Grande. Nos próximos dez dias, o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti será intensificado nos bairros da Região Urbana do Lagoa.

Durante a abertura da ação, realizada durante a manhã na E.M. Doutor Eduardo Olímpio Machado, no Jardim Ouro Verde, a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, destacou a importância da colaboração da população neste enfrentamento.

Continue Lendo...

"Campo Grande encontra-se em uma situação mais confortável se comparado com outras capitais e municípios do país, que enfrentam um cenário epidêmico. Mas, isso não significa que podemos baixar a guarda, considerando que mais de 75% dos focos ainda são encontrados dentro das residências, o que reforça o alerta para que cada um faça a sua parte”, diz a secretária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o fim do mês, os servidores da Coordenadoria de Vetores (CCEV) irão fazer a inspeção de casas e terrenos baldios, além do recolhimento e eliminação de materiais inservíveis, potenciais criadouros do mosquito e orientação dos moradores em relação às medidas de prevenção.

Durante a ação, dois pontos de coleta de materiais inservíveis estarão sendo disponibilizados à população. Nos locais os moradores poderão descartar materiais de grande volume, como móveis inutilizados, carcaça de eletrodomésticos e eletrônicos, pneus e outros objetos que possam acumular água. Não é permitido o descarte de entulhos, restos de materiais de construção e podas de árvores.

Locais

Rua Nova Europa, entre a Travessa Urubatan e Rua dos Pampas – Jardim Corcovado.

Rua Pôrto Batista, entre a Avenida Lúdio Coelho e a Rua Litorânea – Jardim Leblon

Primeira Etapa

Na primeira etapa da campanha “Meu Bairro Limpo – Todos em Ação contra a Dengue”, realizada no distrito Anhanduizinho, foram inspecionados 11,7 mil imóveis, eliminados 7,4 mil depósitos e 442 focos do Aedes aegypti.

*com informações da PMCG