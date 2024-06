Regulamentação tributária deve avançar sobre taxa de transmissão de herança e previdência privada

No novo modelo tributário brasileiro, a taxa do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), que é aplicada sobre heranças e doações, varia entre 2% e 8%, a depender do estado.

No CBN Finanças desta terça-feira (04), o colunista Hudson Garcia, analisou como a regulamentação do texto tributário deve avançar sobre a cobrança de transmissão de herança, pagamento previdenciário privado e cobrança da Contribuição de Serviço de Iluminação Pública (Cosip), taxa de iluminação pública, inserindo ajuste de segurança e monitoramento.

