Reincidente, homem é preso por importunação sexual em ônibus

Duas mulheres de 29 e 49 anos foram vítimas de importunação sexual nesta quarta-feira (06) em Campo Grande. As mulheres estavam no coletivo da linha 81, na direção centro/bairro, quando um homem de 24 anos começou a se masturbar dentro do ônibus.

O motorista do coletivo acionou a Guarda Civil Metropolitana, na altura da avenida Antônio Maria Coelho com a rua Alagoas, para atender a ocorrência por volta das 14h.

No local, os guardas civis solicitaram o apoio do 1° Batalhão de Polícia Militar para o atendimento. Durante a abordagem das vítimas e do motorista do coletivo eles confirmaram a importunação. O autor, que tem histórico de registro na polícia de 4 importunação e 4 atos obscenos, foi entregue à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM)na Capital.