Reme convoca assistentes para área administrativa

Profissionais aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para o cargo de assistente de secretaria, devem se apresentar no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho nesta quarta-feira (28).

A convocação de 69 assistentes foi relizada por meio do Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (26). Esta é a segunda convocação dos profissionais aprovados no processo seletivo em dez dias.

O município explica que a necessidade temporária de excepcional interesse público, e considerando a emissão da Declaração de Conformidade da Despesa de Pessoal – DCDP n. 01/2021 da Secretaria Municipal de Finanças, não trará aumento nas despesas públicas, pois são para complementação da convocação anterior.

Assim, os convocados devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação, na próxima quarta-feira (dia 28), às 13h30, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

O local de apresentação é no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na SEMED, situado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida. A relação nominal pode ser conferida a partir da página 5 do Diogrande.

