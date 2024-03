Renault Kardian: Uma Nova Aposta no Mercado de SUV's Compactos

À convite da Renault para testar o novo SUV compacto da marca, o Kardian. Com uma proposta inovadora, o veículo chega para competir diretamente com o Fiat Pulse e o Volkswagen Nivus. Equipado com um novo motor 1.0 turbo de três cilindros, entregando 125 cavalos de potência, o carro se destaca pelo desempenho ágil, design atrativo e interior tecnológico.

Além disso, o Kardian apresenta uma lista completa de equipamentos, tornando-o uma opção atraente para os consumidores. Faz parte de um ambicioso projeto da Renault, que planeja lançar mais oito novos modelos até 2027, todos baseados na mesma plataforma modular, permitindo diferentes configurações de carroceria.

Acompanhe a coluna CBN Motors com Paulo Cruz, para a CBN Campo Grande na íntegra: