Representando Mato Grosso do Sul, Serc/UCDB e DEC/Operário encaram a Supercopa Feminina de Futsal

Começa hoje a Supercopa Feminina de Futsal Feminino, Em Cascavel, no Paraná. As disputas começam nesta quarta-feira (22) e seguem até domingo (26), no Ginásio Francisco Odilon Reinhardt, o popular Ginásio da Neva.

Com realização da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal), o torneio reúne seis das principais equipes do país, que se destacaram na última edição da Taça Brasil de Clubes – Divisão Especial, Copa do Brasil e LFF (Liga Feminina de Futsal). O campeão da Supercopa garante vaga para a Copa Libertadores da América 2023, que terá sede no Paraguai, entre os dias 4 e 11 de junho.

Além da Serc/UCDB, Mato Grosso do Sul terá o Douradina Esporte Clube/Operário como representante na Supercopa Feminina. Os demais clubes são: São José Futsal Feminino (SP), Instituto Lince/Taboão da Serra (SP), Associação Leoas da Serra (SC) e Instituto Eliberto Stein/Cascavel (PR).

Comandada pelo técnico Luiz Fernando Borges Daniel, conhecido como Nando, a Serc/UCDB estreia na competição, nesta quinta-feira (22), diante do Stein Cascavel (PR), adversário que enfrentou na final da Taça Brasil no ano passado, em Campo Grande. Já pensando na Supercopa e nos demais compromissos da temporada, que inclui participação inédita na LFF, a equipe sul-mato-grossense conta com reforços no plantel. O técnico Nando terá à sua disposição três atletas com rodagem em clubes de ponta do país, com experiência em diversas competições nacionais: a fixa Michaelen Martins (Micha), a fixa/pivô Daniele Quinto (Danny) e a goleira Jennifer Beatriz Barbosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Formato de disputa

Na primeira fase, as equipes estão divididas em dois grupos, com três componentes cada. O grupo A conta com São José (SP), Taboão (SP) e Dec/Operário (MS). Já o B tem Serc/UCDB (MS), Leoas da Serra (SC) e Stein Cascavel (PR). Conforme o regulamento, os times se enfrentam entre si dentro de seus grupos. Os dois melhores avançam às semifinais, formadas em sistema de cruzamento olímpico (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2º A). A partir das semifinais, em caso de empate no tempo normal, a partida vai para prorrogação. Persistindo o empate no tempo extra, o classificado será definido nos pênaltis.

Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial da CBFS no YouTube (clique aqui para acessar).

Confira a tabela completa de jogos, com os horários já no fuso de Mato Grosso do Sul:

1ª fase – Classificatória

1ª rodada (22/03 – quarta-feira)

16h30 - São José (SP) x Dec/Operário (MS)

18h30 - Stein Cascavel (PR) x Serc/UCDB (MS)

2ª rodada (23/03 – quinta-feira)

16h30 - Dec/Operário (MS) x Taboão (SP)

18h30 – Serc/UCDB (MS) x Leoas da Serra (SC)

3ª rodada (24/03 – sexta-feira)

16h30 - Taboão (SP) x São José (SP)

18h30 - Stein Cascavel (PR) x Leoas da Serra (SC)

2ª fase - Semifinal

Semifinal (25/03 – sábado)

16h30 - 1º classificado grupo “A” x 2º classificado grupo “B”

18h30 - 1º classificado grupo “B” x 2º classificado grupo “A”

3ª fase - Final

Final (26/03 – domingo)

16h - Vencedor semifinal 1 x vencedor semifinal 2

*com informações da Fundesporte