Representante de Mato Grosso do Sul vai em busca de medalha de ouro no Parapan

Yeltsin Jacques está na disputa por mais uma medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos, que estão sendo realizados na cidade de Santiago, no Chile. O sul-mato-grossense está na final dos 1.500m, na categoria T11 (atletas com deficiência visual). Yeltsin chegou a decisão depois de liderar, de ponta a ponta, a prova da semifinal.

Nesta sexta-feira (24), o atleta concluiu o percurso com o tempo de 4min15s72, ao lado do atleta-guia Edelson Ávila. Na mesma bateria, mais dois atletas se classificaram à final: na segunda colocação, o peruano Rosbil Yohon Guillen fez 4min17s70 e Alejandro Pacheco, do México, fechou com 4min25s35, em terceiro.

Na segunda bateria, o brasileiro Júlio César Agripino também venceu com sobras, chegando à marca de 4min16s64. O equatoriano Jimmy Fabrício Caicedo foi o segundo, com 4min26s94 e Cristian Exequiel Valenzuela, do Chile, o terceiro, ao terminar a prova em 4min41s31. Estes três também garantiram vaga à final.

Continue Lendo...

Esta é a segunda prova que o atleta de Mato Grosso do Sul compete no evento intercontinental. Na terça-feira (21), o campo-grandense de 32 anos foi campeão dos 5.000 metros T11, revezando o trajeto com os guias Edelson Ávila e Guilherme Ademilson Santos. Com a marca de 15min13s10, Yeltsin quebrou o recorde parapan-americano e também assegurou a primeira medalha de ouro para o Brasil no atletismo nesta edição dos Jogos Parapan-Americanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A grande decisão dos 1.500m está prevista para acontecer hoje (25), às 17h30 (Horário de MS). A prova terpa transmissão pelo canal oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) no YouTube.

*com informações da Fundesporte