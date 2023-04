Republicanos tem novo diretório estadual e municipal em MS

Em entrevista à CBN Campo Grande, o vereador da capital, Betinho, e o deputado estadual, Antonio Vaz, confirmaram que fazem parte da reorganização do Republicanos em Mato Grosso do Sul e assumem, respectivamente, o diretório municipal e estadual do partido. A sigla busca uma postura mais "moderada" com políticos conservadores, mas que não defendam a ideologia de direta radical.

A posse dos parlamentares será no próximo mês e, de acordo com o vereador Betinho, o Republicanos tem a possibilidade de eleger três vereador no pelito do ano que vem, o que vai fortalecer o partido no estado.

"Nós vamos montar uma chapa forte, já estamos trabalhando nisso, em trazer nomes para o Republicanos. Nós somos, em nível nacional, a sexta maior bancada do Brasil e o partido que mais cresce desde sua fundação e agora nós queremos fazer com que o partido tenha uma bancada maior de vereadores, é o nosso foco a princípio. Na última eleição apoioamos o presidente Jair Bolsonaro mas agora, conforme nosso presidente deputado Marcos Pereira, nós nos mantemos independentes", afirma o vereador.

O deputado estadual Antonio Vaz explicou a linha política que o partido deve seguir a partir de agora em Mato Grosso do Sul.

"Eu já estou à frente do diretório e agora vou tomar posse oficialmente no Republicanos. Nós não somos extrema direita, nós somos centro direita e conservadores, mas não extremistas. Porque tudo que é extremo demais é prejudicial, então queremos seguir nessa linha mais moderada. Aqui no estado fazemos parte da base do governo mas, no país, nós somos independentes, sempre procurando projetos e conversas que sejam boas para a população", explica do parlamentar.

A posse dos diretorios estadual e municipal está marcada para o dia 26 de maio, às 10h, na Câmara Municipal de Campo Grande.