A cultura da reserva de emergência é um hábito que nem sempre está presente na educação orçamentária do trabalhador. Segundo o colunista da rádio CBN CG, Hudson Garcia, a quantia de recurso ideal para este objetivo deve corresponder a no mínimo 6 meses de faturamento do trabalhador. Já para o profissional autonômo este lapso deve ser de pelo menos 8 meses. Acompanhe a análise completa.

