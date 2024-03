Restauração da estátua de Manoel de Barros inicia nesta terça-feira

Os trabalhos de restauração e revitalização da estátua de Manuel de Barros, que fica no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Rui Barbosa, em Campo Grande iniciam amanhã. O artista visual Ique já está em Campo Grande faz a visita técnica ao local. O investimento da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) é de R$ 75,6 mil.

A imagem em bronze concebida em comemoração pelo centenário do poeta Manoel de Barros, comemorada em 2016, desponta como símbolo da literatura, perpetuidade da memória e preservação da obra do grande poeta. Com 1,38 metro de altura e pesando 400kg, a estrutura é uma réplica perfeita de Manoel de Barros sentado no canto que mais gostava: o sofá de casa.

A imagem foi inaugurada em 19 de dezembro de 2017, dia que foram comemorados os 101 anos de nascimento de Manoel de Barros, contemplando também os 40 anos de Mato Grosso do Sul.

No dia 19 de abril de 2021, foi alvo de danos causados por atos de vandalismo. Em vistorias técnicas, foram constatadas a amputação do pé esquerdo, danos na face, nos óculos e no passarinho que está ao lado dele, juntamente com os desgastes naturais do bronze.

Ique e sua equipe realizarão a restauração das partes quebradas da imagem em bronze e a revitalização par dar acabamento ao material que sofreu oxidação devido as condições climáticas.

*Com informações da FCMS