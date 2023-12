2023 fecha com crescimento acima do esperado. As projeções mostravam um crescimento da economia abaixo de 2%, mas o ano deve fechar com 2,9% de crescimento segundo o Boletim Focus.

Outro ponto positivo para o ano é o fechamento do preço do dólar comercial abaixo dos R$ 5,00.

Continue Lendo...

Confira a coluna CBN Finanças, com o consultor e economista Hudson Garcia na íntegra:

Clique aqui e acesse também nosso canal do Whastapp

É a CBN CG mais perto de você, com a garantia de privacidade