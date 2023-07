Revitalização da Avenida dos Cafezais ultrapassa 87% de conclusão no mês julho

As intervenções para a duplicação e revitalização da Avenida dos Cafezais, localizada em Campo Grande, estão em um estágio avançado, com um progresso de 87,54% até o mês de julho. Os trabalhos de drenagem, pavimentação e recapeamento foram concluídos, e atualmente, os operários estão focados na fase de calçamento, acessibilidade, plantio de grama e instalação das bocas de lobo.

O engenheiro Ronivon Ferreira da Costa, fiscal da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), responsável por acompanhar a execução da obra, detalhou as etapas do serviço.

"O meio-fio já foi completamente executado. Restam apenas mil metros quadrados de grama a serem colocados, além da instalação de 40 das 80 bocas de lobo planejadas e a recomposição de um quilômetro de cercamento. A sinalização, por sua vez, tem previsão para início em aproximadamente 15 dias", explicou o fiscal.

Com uma extensão total de 3,2 quilômetros, abrangendo desde a Avenida Gury Marques até a Rua Engenheiro Paulo Frontin, a Avenida dos Cafezais está passando por um processo de revitalização que inclui pavimentação, drenagem e restauração, totalizando um investimento de R$ 11,1 milhões.

Essa importante via de acesso à região do grande Los Angeles beneficia diretamente os moradores dos bairros Canguru, Centro-Oeste, Macaúbas, Marajoara, Mário Covas, Morada do Sol, Paulo Coelho Machado e Uirapuru. Com a conclusão dessas melhorias, a expectativa é de maior fluidez no tráfego e melhores condições para os usuários, valorizando ainda mais a infraestrutura da cidade.